日本を訪れる外国の方が過去最高のペースで増えていますが、その旅の“お目当て”は多様化しています。私たちも知らない日本のいいところを外国の方に教えていただきました。【写真を見る】出水キャスターが平成ギャルに！その美貌は応援歌や球場メシがお目当て！野球の“本場”アメリカが認める日本の「野球観戦」東京の観光は浅草や秋葉原だけではありません！カナダからの観光客「きょうは野球の試合を観に行きたい。スワローズ