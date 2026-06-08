「月間ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」５月の月間大賞の公開選考が８日、配信され、６球団の候補選手の中からヤクルト・山野太一投手が選ばれた。山野は３・４月に続いて５月も好調を維持。６人の候補から選考が難航したが審査員を務めた元ＤｅＮＡの佐々木主浩氏は「好調を続けることは大事」などと話し、同じく元ヤクルトの宮本慎也氏は「僕なんか先月（山野を）一人だけ挙げてて、今回挙げへんかったらとんでもないこと。本