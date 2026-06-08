鹿児島県は8日までに、同県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で、米軍主催の多国間訓練「バリアント・シールド」に向けた準備が始まったと発表した。米軍の大型輸送機「C17」2機が7日、飛来した。防衛省九州防衛局から連絡があったという。訓練では、米軍の中距離ミサイル発射装置「タイフォン」と高機動ロケット砲システム「ハイマース」を展開する。防衛省によると、訓練で実射はしない。9月の陸上自衛隊と米豪軍の共同訓練「