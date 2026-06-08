◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦横浜商大９―６日本文理大（８日・東京ドーム）横浜商大（神奈川大学）が日本文理大（九州地区大学）を下し、５度目の出場で念願の大会初勝利を挙げた。１回裏１死一、二塁から、４番・加藤蒼惟三塁手（３年＝愛工大名電）が右翼席へ先制の３点本塁打。その後も小刻みに加点し、１０安打９得点で打ち勝った。投げては、先発した１８７センチの長身右腕・佐