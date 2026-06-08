自民党の鈴木俊一幹事長は8日の記者会見で、日本維新の会との連立政権合意に基づく「副首都」構想を実現する法案を巡り、党内議論を丁寧に進める考えを示した。「十分に議論しないまま、強行に打ち切って取りまとめることはしたくない」と述べた。「大阪都構想」の賛否を問う住民投票が大阪府全域で実現可能となるため、自民内で異論が出ている。衆院議員定数削減に関し、比例代表45減での意見集約を党内で呼びかけた理由を「