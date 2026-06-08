三重県は８日、顧客から理不尽な要求を突きつけられる「カスタマーハラスメント（カスハラ）」の根絶に向けて、来年４月の施行を目指している全国初の罰則付き条例の最終案を公表した。条例案では、刑法など現行法令では対応できない行為を「特定カスハラ」と定義。利益供与や謝罪、面会の長時間にわたる要求や卑わいな言動、つきまとい行為などを罰則の対象に盛り込んだ。県は従業員が被害を受けた事業者からの申し出を受け