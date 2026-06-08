サッカー日本代表MF久保建英（25）が、7日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表の強みについて語った。かつてサッカーをプレーし、東京ヴェルディのユースチームにも所属していた俳優・竹内涼真がインタビュアーを務めた。竹内から「チーム全体、選手の中でも自信が上がってきている」と問われると、久保は「うまくいかなくても大丈夫と思え