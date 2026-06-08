ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は７日に第２２回「播磨大誤算」が放送された。羽柴秀吉（池松壮亮）が播磨攻めでまさかの苦境に立たされた裏側で、播磨攻めの主戦から外された格好の荒木村重（トータス松本）は、織田信長（小栗旬）に呼び出されて家中の謀反を疑われ、刀の先に刺した饅頭を食って忠誠を示した。家に帰って、絶世の美女だったとも伝わる妻だし（山谷花純）に膝枕で甘え「とんだ濡れ衣じゃったわ。上様を裏切