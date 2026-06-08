【漫画】本編を読む身に沁みすぎて痛いくらいに共感できる「育児あるある」を、笑いと共に楽しめるコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。今回紹介するのは、お母さんの「大丈夫」の基準は、大きくズレているという涙ぐましいお話だ。0歳と1歳、年子の子育てをしていたみさえさん。久しぶりに友達から電話がかかってくる。「久しぶり！ 今大丈夫？」。みさえさん「大丈夫やで？」……とは言うも