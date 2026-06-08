6月8日からスタートする舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermind』に出演する、井之脇海さんにインタビュー。本作への意気込みを語ってくれました。自分自身を突き詰めていけるところが舞台の面白さ「夢の家を差し上げます」という手紙を受け取った若い夫婦。しかしその家にはとんでもない秘密が。人間のグロテスクさを幻想的な世界観で描く英国の劇作家、フィリップ・リドリー。リドリー作品をこよなく愛する演出家・白井晃