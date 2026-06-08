北の大地・北海道を発信源に躍進を続ける7人組アイドルグループ「限りなく白く」。そのステージで確かな歌声を響かせる二葉優莉愛には、かつて夢の入り口で立ち尽くし、涙を流した過去がある。憧れの先輩の背中を追いかけて踏み出した一歩、デビュー直後に味わった深い挫折、そして折れそうな心を支え続けた「言葉」とは。（「推し面」取材班）アイドルを志したきっかけは、高校生の頃に遡る。事務所の先輩である「タイトル未