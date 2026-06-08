「飛鳥・藤原の宮都」が世界文化遺産に登録される見通しとなったことについて、佐藤啓官房副長官は8日、「奈良県民として感慨深い思いだ」と述べ、地元の努力に対する敬意を示した。飛鳥時代の古墳や宮殿の跡などが残る奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」については、ユネスコの諮問機関「イコモス」が6日、世界文化遺産に「登録すべき」と勧告した。奈良県選出の参院議員である佐藤副長官は、8日午後の会見で、「国際的に高い評価を受