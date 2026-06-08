俳優一ノ瀬ワタル（40）が8日、初主演映画「四月の余白」（吉田恵輔監督、26日公開）完成披露舞台あいさつを都内で行った。元受刑者の過去を持つ、更生施設の寮長役を演じた。残虐な少年たちに向き合いながら、更生や体罰などのテーマに向き合っていく。和装で登場した一ノ瀬は、映画初主演について「うれしさもあるんですけど、衝撃作でもあると思うので、皆さんにどう評価していただけるのか。楽しみでもあり、不安でもあるとい