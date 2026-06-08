中東情勢が悪化し、資材価格の高騰が続く中、県は7日、3回目となる情報連絡会議を開きました。今後、事業の一時的な縮小を見込む中小企業もあるということです。県は中東情勢による県内の中小企業への影響について調べ7日、関係部局を集めた会議で報告しました。調査には小売業や製造業など58の組合・団体が回答し、そのうち8割が、「影響がある」としました。「納期の遅れ」や「仕入れに制限が出ている」とということです。また、