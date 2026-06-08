サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は7日、今シーズン最終戦で札幌と対戦。激闘を制しました。7位をかけたプレーオフラウンド2戦目。相手は昨シーズンまで新潟のキャプテンを務めた堀米擁する札幌です。新潟は、前半2分。笠井がシュートを放ちますが、堀米を中心とした札幌の守備に阻まれます。前半17分にはシマブクがボールを奪い、若月に預けドリブル、強引に