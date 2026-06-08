明治安田J2・J3百年構想リーグを終え、船越監督が8日、今シーズンを総括する会見を開きました。チームの課題を見つめるとともに、J1復帰を目指す8月からの新シーズンに向け、「ワンプレーにこだわる姿勢を求めていきたい」と意気込みを語りました。8日午後に開かれた船越監督の総括会見。40チーム中7位で今シーズンを終えたことについて。【アルビレックス新潟船越 優蔵 監督】「結果