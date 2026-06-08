例え支えてくれる人は少なくても、1人ひとりの行動によって大きなチャンスにつながるかもしれません。柏木大樹さんの作品『あなただけのアイドル』は、路上アイドルをテーマに描いた作品です。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約3900いいねの注目が集まりました。【漫画】『あなただけのアイドル』（全編を読む）アイドルのナナミは、今日も路上で歌声を届けています。しかし、応援に駆けつけてくれるファンはたったの1人。彼