All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「ストーリーがおもしろいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『あかね噺』／36票2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。主人公・桜咲朱音が真打を目指して奮闘する成長ドラマ。緻密な取材に裏打ちされた落語の