女優の武田玲奈さんが、6月30日発売のムック「SAUNA BROS.」（東京ニュース通信社）12号の表紙に登場する。【写真】胸元あらわなヌーディードレス武田玲奈さんの写真集は必見すべてのサウナ好きにおくるサウナ雑誌「SAUNA BROS.」vol.12では、最新サウナ特集やJリーグ全60クラブのサウナ好き選手名鑑を紹介。有岡大貴さん、小栗有以さん、長田庄平さんらも登場します。武田さんが訪れたのは、3月28日にオープンした注目のサウナ