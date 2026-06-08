3.3リッターV6ディーゼルターボ搭載！レクサスは2026年3月25日から4月5日にかけて開催された、タイ最大級の自動車展示会「バンコク国際モーターショー2026」でフラッグシップSUV「LX500d」を公開しました。力強いデザインや装備の充実ぶりが注目され、SNSでもさまざまな声が上がっています。会場では多くのブランドが最新モデルを披露するなか、レクサスブースでは存在感あるLX500dが来場者の視線を集めていました。【画像】超