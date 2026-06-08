ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせたスペシャルカフェ「『トイ・ストーリー5』OH MY CAFE」が、7月3日（金）から、東京、大阪、愛知、宮城で順次開催される。【写真】ジェシーをイメージした一品も！スペシャルカフェの詳細■フォトジェニックなメニューを展開今回開催される「『トイ・ストーリー5』OH MY CAFE」は、ウッディや仲間たちに加えて、個性豊かなハイテクおもちゃたちをイメージし