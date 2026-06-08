子どもたちに “野菜を好きになってもらう”食育イベントが開かれ、あの人気マスコットも登場しました。 リンガーハットグループが、日本の野菜を好きになってもらおうと企画した「食育教室」。 （アナウンス） 「ヴィヴィくん、エプロンしてくれているんですね。似合ってます」 小学生13人の前に登場したのは、V・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」です。 キャベツの重さ