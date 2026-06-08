きのう梅雨入りして、きょうもスッキリしない天気の関東。雨で遠のくお客を獲得しようと割引きサービスを打ち出すお店もあるようです。冷たい雨が降る中、広島市の庭園ではアジサイが花を咲かせています。「わびさびの日本らしい風景。雨でしっとり濡れていい」関東甲信は、きのう梅雨入り。東京は「雨の月曜日」となりました。出勤前の男性は…30代「しんどいですね、じめじめしちゃって」みなさん梅雨時はお悩みも増えるようです