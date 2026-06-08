児童が大型車の危険性について学びました。 新潟県長岡市で大型車による事故を防ごうと交通安全教室が開かれ、神田小学校と福戸小学校の児童あわせて45人が参加しました。 児童たちがはじめに学んだのは“内輪差”。大型車が左折する際、後輪が前輪よりも内側を通るため、巻き込まれるおそれがあり注意が必要です。 続いてダンプカーの運転席に座り、目視やミラーなどでも見えない死角があることを運転手の目線で