ジメジメして食欲が落ちるこの季節、スパイスの力で乗り切ろうと「カレー商品」が続々と登場しています。本格化する「カレー商戦」、みなさんはどんなカレーが好きですか?【写真を見る】カレー研究家おすすめの「カレーの隠し味」カレーの新商品が続々登場吉村恵理子キャスター:夏に向けて、カレーの様々な新商品が発表されています。▼松屋6月9日〜期間限定販売「ネオトマトごろごろチキンカレー」1050円▼日清食品6月15日〜