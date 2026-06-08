女優の夏帆（34）が8日、都内で映画「四月の余白」（監督吉田恵輔、26日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。作品にちなみ、変わりたいと思っているのになかなか変えられないことは「締めのラーメン」だと明かした。頻繁にお酒を飲みに行くわけではないというが「飲みに行くと絶対に食べたくなっちゃう。やめたいのにやめられない。次の日のダメージがなかなかにつらい物がある。お酒飲んだ後に必ず食べたいなと思っちゃ