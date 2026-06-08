8日、参議院決算委員会において、共産党の岩渕友議員が福島第一原発事故の賠償について質問し、赤沢亮正経済産業大臣が「大いに反省すべき」と答弁した。【映像】赤沢大臣「大いに反省すべき」の瞬間（実際の様子）岩渕議員は、東京電力福島第一原発事故に伴うシイタケ原木の損害賠償をめぐる問題について質問。避難区域外の追加賠償を求める福島県森林組合連合会と東京電力との調整状況について、経産省が東京電力の言い分を