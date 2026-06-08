タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本に生まれたことに心から感謝する一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１５〜１９歳の若者に聞いた「生まれ変わったら、どの国に生まれたい」アンケートの結果、１位・日本、２位・韓国、３位・アメリカという結果が出たという記事を紹介。この結果