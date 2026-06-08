旅行先でのお土産や、お世話になったお礼など、何か贈り物を選ぶ時間はワクワクして楽しいですよね。相手のよろこぶ顔が見たくて、何かあるたびにすぐあげてしまうという人もいるのではないでしょうか。ただ、もらう側は、うれしいと感じる人がいる一方でストレスを感じるという人もいるそうです。一体どれくらいそう感じる人がいるのか気になりますよね。そこで今回はマイナビニュース会員にアンケートで、物をもらうことにストレ