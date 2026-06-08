ノア１５日の後楽園大会で開催されるＧＨＣハードコア王座決定戦を前に、元王者の石川修司（５０＝エボリューション）と関本大介（４５＝フリー）が８日、まさかのタッグを結成した。先月２５日の「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」新宿大会で、佐藤光留が田中将斗を破って同王座を初戴冠。しかし、佐藤が負傷によりベルトを返上したため、１５日に石川と関本の王座戦が決まった。そして、この日のＭＭ新宿大会で２人はタ