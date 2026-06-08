【大阪杯＝レース評価Ａ】勝ったのはクロワデュノール。直線で左右にふらつきながらも堂々の差し切り。スムーズに伸びていれば、３／４馬身差はさらに広がっていたという見解は天皇賞・春の当コーナーで触れた通り。ただ、当時もＡ評価だったが、辛勝の天皇賞・春を経て臨む宝塚記念で評価は上げにくい。大阪杯がＧ１昇格後、春の古馬三冠をすべて使ったのは１８年キタサンブラック（《１》《１》〈９〉着）、同年スマートレイア