リーグH連覇を目指し、次の土日、プレーオフに臨むブルーサクヤ鹿児島。 この週末も、厳しい練習に取り組んでいました。 （記者）「連覇に挑むブルーサクヤ鹿児島。いつも以上に熱気がこもっています」 得点ランキングトップ10入りしている選手は青選手のみですが、総得点数はリーグ2位。チーム力を武器に、レギュラーシーズンを2位で通過しました。 （楠本繋生監督）