先週末の強い米雇用統計を受けたドル高圏で推移、ドル円１６０円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、先週末のドル買いを受けた水準での揉み合い。ドル高基調は維持されつつも、ロンドン時間の主要通貨は高値圏で神経質に売買が交錯している。ドル円は160円台の介入警戒と、160.00円に控える34億ドル規模のNYカットオプションが強いマグネット効果となり、突発的な売りで159.86まで急落した後、再び160円付近へと引き戻さ