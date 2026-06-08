本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/8（月） EUR/USD 1.1500（12億ユーロ） 1.1520（5.40億ユーロ） 1.1550（7.01億ユーロ） 1.1580（6.56億ユーロ） 1.1600（19億ユーロ） 1.1615（11億ユーロ） 1.1635（10億ユーロ） 1.1640（6.87億ユーロ） 1.1650（6.58億ユーロ） 1.1655（6.55億ユーロ） 1.1700（24億ユーロ） 1.1750（8.