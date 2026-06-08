京阪グループ7社（京阪ホールディングス、京阪電気鉄道、叡山電鉄、京福電気鉄道、京阪流通システムズ、京阪百貨店、京阪建物）が、傘のシェアリングサービスを開始した。【画像】ありがたい…京阪の傘シェアリング 利用方法・料金など傘のシェアリングサービス「アイカサ」（運営：株式会社Nature Innovation Group）と協業するもので、梅雨目前の時期から、京阪グループの鉄道駅・ショッピングモール・百貨店・オフィスビル