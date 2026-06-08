北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた旭川市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の公判が８日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。検察側は「女子高校生の尊厳を踏みにじり、心身ともに極限まで追い込んだ」などとして懲役２７年を求刑し、弁護側は情状酌量を求めて結審した。判決は２２日。起訴状によると、内田被告は２０２４年