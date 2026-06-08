8日午前3時過ぎ、栃木・宇都宮市中心部に設置された防犯カメラが捉えた映像には、傘をさした2人組が通り過ぎた直後に、後を追うように歩道を小走りで駆け抜けていくクマの様子が映っていました。その直後、別の防犯カメラには、川沿いの駐車場を悠然と横切るクマの姿がありました。クマは川をのぞき込んだあと、再び小走りで橋を渡っていきました。先週末からクマの目撃情報が相次いでいる宇都宮市。防犯カメラがクマの姿を捉えて