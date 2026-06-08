歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。白川は純烈を「青春だったかな」と振り返った。「こんなに密度の濃い時間はなかなかなかった。家族よりも一緒に居る時間が長く、笑ったり、泣いたりもしたので、やっぱり青春だったのかなと思います」とした。自らが卒業した後のグループについて「不安はない」と宣言した。「いろんな状況があっても乗り