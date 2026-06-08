藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。母乳で悩んでいたことを明かしたトリンドルは、夢の中で藤本に励まされたそうで…。【映像】授乳しやすい服がオシャレ！トリンドル玲奈、生後3カ月の育児動画を公開第1子が生後約3カ月を迎えたというトリンドル。藤本と横澤が「ほやほや！こないだ産んだばっかり」と