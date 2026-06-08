◆■今夏の代表活動は中長期強化もテーマに 6月8日、日本バスケットボール協会（JBA）がメディアブリーフィングを開き、強化委員長を務める伊藤拓摩氏が、今夏の男子日本代表活動における取り組みや方針などについて説明した。 男子日本代表は、7月上旬に『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3』、9月中旬に国内開催となる『第20回アジア競技大会』を控えて