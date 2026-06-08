ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードが、NBAによる調査の一環として事情聴取を受けたようだ。現地メディア『RealGM』が報じている。 記事によると、レナードはクリッパーズによるサラリーキャップ規定違反の疑惑を巡る調査で、NBAの調査担当者から聞き取りを受けたという。あわせて、叔父でありビジネスアドバイザーを務めるデニス・ロバートソン氏、球団オー