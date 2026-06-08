6月8日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。 佐賀バルーナーズは千葉ジェッツからナシール・リトル獲得を発表した。2019年のNBAドラフトで1巡目全体25位の指名を受けたことがあるフォワードは、NBAでの経験も豊富。今シーズンから千葉Jに所属して、爆発的なオフェンスでチーム