8月28日から30日に山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』の、第3弾出演アーティストが発表となった。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 今回は、KANA-BOON、東京スカパラダイスオーケストラ、ハンブレッダー