北中米W杯に臨むブラジル代表に選出されたサントスFWネイマールがニューヘアスタイルを披露した。大怪我に見舞われた23年10月以降、ブラジル代表から遠ざかっていたネイマールだが、先月18日に発表されたブラジル代表W杯メンバーに名を連ねた。約2年7か月ぶりの代表復帰を果たし、自身4度目の大舞台に出場することとなった。しかし、その後、ふくらはぎを負傷していることが確認され、全治2〜3週間と診断されている。ブラジ