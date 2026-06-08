MLBが6月4日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の記録を祝福した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「Shohei Ohtani throws 6 scoreless innings and reaches base safely 5 times as the @Dodgers secure a shutout victory!」と投稿されたのは、マウンドで振りかぶる大谷の画