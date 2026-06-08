去年、山形市で大麻成分を含む液体を所持したなどとして、先月、福島県の２３歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む会社員の２３歳の男です。 警察によりますと、男は去年６月２９日の午前１時５０分ごろ、山形市で大麻成分を含む液体およそ１５グラム（容器の重量込み）を所持したほか、法律上例外とされる理由がないにも関わらず、男は去年３月ごろから