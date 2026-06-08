サウナ室内に蒸気と香りを届ける技術などを競う全国大会が横浜市で開かれ、長崎市のチームが初出場しました。 4日間にわたり、横浜市で開かれた熱と香りの祭典「ACJ」＝「アウフグース・チャンピオンシップ・ジャパン」。 サウナ室内にタオルで蒸気や香りを届ける、ドイツ発祥の「アウフグース」をショー仕立てにした演目の国内ナンバー1を決める大会です。 全国6つの地区の予選を