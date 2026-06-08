本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比2563円安の6万4024円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は6社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、4月中間期経常益26％増で配当予想増額修正が評価されたカナモト [東証Ｐ]