広島市の住宅地などで、クマの目撃情報が相次いでいます。警察によると6日夜、広島市安佐南区緑井7丁目で住人から「自宅の駐車場からクマと思われる動物が一頭いる」と通報がありました。体長は約1メートルとみられ、警察が現場を確認しましたが、痕跡はなかったということです。一方、7日午前5時頃、広島市安佐北区安佐町の岡田トンネルで「クマが山の方に出て行った」と警察に通報がありました。体長は約2メートルと