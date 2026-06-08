大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は5日（金）、アウトサイドヒッターの大川愛海（24）が2026-27シーズンに向けて新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 神奈川県出身の大川は八王子実践高校を卒業後、2021年にトヨタ車体クインシーズ（現・クインシーズ刈谷）へ入団。3シーズン在籍した後、2024年に東レアローズ滋賀へ加入し